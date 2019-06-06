Четверг, 6 Июня 2019 года
10:57:30 МСК

В Переславле-Залесском в День города пройдет юбилейный фестиваль селедки

Общество

На нем угостят блюдами из рыбы и научат есть сельдь целиком

В Переславле-Залесском в День города пройдет юбилейный фестиваль селедки
Иллюстрация: НОТ «Золотое Кольцо»
Фестиваль селедки в Переславле

Переславль-Залесский, Ярославская область, 6 июня 2019, 10:52 — REGNUM  12 июня в Переславле-Залесском Ярославской области отпразднуют День России, День города и фестиваль «Сельдь Царский Посол». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в НК «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо».

Фестиваль в туристическом центре «Сельдь Царский Посол» пройдет уже в пятый раз. Гостей ожидает сельдь по особому рецепту шеф-повара, которую обещают приготовить в рекордном объеме, и другие блюда из этой рыбы, в том числе мороженое.

«В этом году фестивалю селедки исполняется 5 лет. За 5 лет было съедено море селедки и, тем не менее, фестиваль этот любим, посещаем и востребован. Мы постараемся удивить наших гостей и в этот раз. Всех секретов не раскроем, но будет как всегда вкусно, весело и задорно», — рассказала президент некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

На фестивале пройдут мастер-классы по разделыванию селедки и поеданию селедки целиком. Гостей ждет концерт и другие развлечения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове Великом сварили 870 литров ухи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие внутреннего туризма
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить