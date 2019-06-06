Четверг, 6 Июня 2019 года
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Обладатели GOG-версии Diablo получат бесплатно дополнение Hellfire

Общество

Соответствующее разрешение дала компания Blizzard

Варшава, 6 июня 2019, 10:46 — REGNUM  В онлайн-магазине видеоигр GOG вышло дополнение Hellfire от студии Synergistic к оригинальной игре Diablo. Соответствующая страница на сервисе появилась 5 июня.

Администрация магазина сообщила геймерам, что студия Blizzard разрешила добавить его в GOG и сделать бесплатным для всех, у кого уже есть оригинальная Diablo. Сейчас стоимоcть пакета, в который входит Diablo и Hellfire составляет 399 рублей. Стоит отметить, что игра работает на различных версия ОС Windows (7,8 и 10).

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Напомним, Synergistic выпустили Hellfire в 1997 году. Дополнения добавило в игру не только новый сюжет, но и новый класс персонажа, оружие, предметы, локации, а также новых противников.

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