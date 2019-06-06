Работник калужского МУПа обвинён в получении взяток за мусор из Подмосковья

Калуга, , 10:43 — REGNUM Следственными органами Калужской области завершено расследование уголовного дела по коррупционным фактам, связанным с незаконным размещением отходов на полигоне ТБО в поселке Товарково. Об этом 6 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Михаил Самохин.

По его словам, в связи с многочисленными жалобами местных жителей на едкий запах разлагающихся отходов и продуктов горения на закрытом полигоне твёрдых бытовых отходов общественники организовали проверку. Активисты обнаружили, как самосвалы, груженые отходами, подъезжают к полигону. При этом под госномером калужского региона автомобилей находились регистрационные знаки Московской области.

Далее правоохранителями по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий были установлены факты получения взяток должностным лицом муниципального унитарного предприятия.

Решением суда с 2016 года деятельность данного полигона ТБО в посёлке Товарково была прекращена. Однако должностное лицо муниципального предприятия «Благоустройство поселка Товарково» давало предпринимателю из Московской области беспрепятственный пропуск транспорта с отходами на полигон ТБО без записи в соответствующем журнале учёта в период с июня 2018 по январь 2019 года. За свои действия обвиняемый, предположительно, получил в качестве взятки около одного миллиона рублей. Деньги перечислялись на счет обвиняемого и его знакомой, а конкретные суммы платежей зависели от кубатуры выгруженных отходов.

Противоправные действия обвиняемого повлекли ухудшение экологической обстановки вблизи полигона, которая сопровождалась непрекращающимися возгораниями отходов, отрицательно сказались на качестве жизни и самочувствии проживающего в поселке населения.

«В настоящее время следователь предъявил должностному лицу муниципального предприятия «Благоустройство поселка Товарково» обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Производство следственных действий по уголовному делу завершено, обвиняемый приступил к ознакомлению с его материалами», — сказал Михаил Самохин.

Напомним, на территории Калужской области расположено 11 объектов размещения твердых коммунальных отходов, остаточная вместимость которых составляет 556 тыс. тонн. Прогнозируемая стоимость рекультивации порядка 16 полигонов ТКО, выведенных из эксплуатации и подлежащих рекультивации до 2024 года составляет более одного млрд рублей.