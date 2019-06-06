Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Москва, , 10:53 — REGNUM Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством. Об этом 6 июня пишут «Ведомости», ссылаясь на проект постановления пленума ВС РФ.

Прежнее постановление было принято в 2006 году и определяло уклонение от уплаты налогов как «умышленные деяния, направленные на их неуплату и повлекшие полное или частичное непоступление налогов в бюджет». При этом преступление считается оконченным с момента неуплаты налогов в установленный срок.

«Но есть важное дополнение, которого в старом постановлении не было: срок давности исчисляется с момента добровольного погашения налоговой задолженности, то есть пока лицо не погасило налоговый долг, срок давности не начинает отсчитываться», — приводит издание слова представителя Верховного суда Павла Одинцова.

По словам Вадима Зарипова из юридической компании «Пепеляев групп», фактически речь идет об отмене срока давности, да еще с обратной силой, при отсутствии изменений в законе. Проще говоря, теперь можно будет привлечь к ответственности лицо, не заплатившее налоги десять лет назад.