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В Москве прогнозируют увеличение доли региональных поставщиков до 30%

Общество

В 2019 году

Москва, 6 июня 2019, 11:52 — REGNUM  В 2018 году 25% от общего объёма закупок Москвы у субъектов малого предпринимательства приходилось на региональных поставщиков. Об этом заявил журналистам руководитель департамента столицы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Чиновник прокомментировал увеличение суммы закупок у предприятий малого предпринимательства в Москве в 12 раз за семь лет.

По его мнению, главным фактором роста присутствия малых предприятий из разных регионов России стал интернет-ресурс «Портал поставщиков», созданный в качестве инструмента автоматизации малых закупок.

«Система востребована — в день на интернет-ресурсе регистрируются от ста до двухсот новых пользователей. Такой активный интерес позволяет прогнозировать увеличение доли региональных поставщиков в закупках Москвы до 30% в нынешнем году», — заявил Дёгтев.

Отметим, в рамках «Петербургского международного экономического форума» (ПМЭФ) запланированы подписания соглашений об использовании интернет-ресурса «Портал поставщиков» в качестве инструмента для проведения закупок малого объёма в электронной форме со стороны заказчиков из трёх регионов и трёх общественных организаций, представляющих интересы предпринимателей в России.

Как сообщало ИА REGNUM, сумма закупок у предприятий малого предпринимательства в Москве за пять лет составил 1 трлн рублей. Об этом заявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов на сессии ПМЭФ. По данным чиновника, на долю средних и малых предприятий пришлось до 40% всего объёма закупок столицы по 44-ФЗ в 2018 году.

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