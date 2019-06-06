В Северной Осетии обнаружены останки красноармейца

Владикавказ, , 10:33 — REGNUM В Кировском районе Северной Осетии военные обнаружили останки воина, погибшего во время Великой Отечественной войны на рубеже обороны у Эльхотовских ворот. В этом месте с 15 мая ведутся поисковые работы в рамках героико-патриотической акции «Вахта памяти».

В них участвуют военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированного в Северной Осетии, сообщили ИА REGNUM 6 июня в пресс-службе округа. Еженедельно поисковые работы ведут около 200 человек. Всего в них посменно участвуют 400 военнослужащих.

За неполный месяц поисковики обнаружили множество предметов экипировки красноармейцев, в том числе обувь, каски, обмундирование и пуговицы, а также немецкий снаряд времен Великой Отечественной войны «Ванюша» калибра 150 мм весом более 100 кг. В годы Великой Отечественной войны такой снаряд приравнивался по силе и мощности к снаряду знаменитой «Катюши». Пролежавший в земле боеприпас был уничтожен путем подрыва накладным зарядом.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Северном Кавказе 15 мая открылась «Вахта памяти». Акция проводится в нескольких субъектах СКФО. В ней участвуют военнослужащие соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированных в Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Ставропольском крае и Северной Осетии.