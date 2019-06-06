Четверг, 6 Июня 2019 года
10:37:34 МСК

Начальник челябинской колонии подозревается в получении взятки

Общество

СКР подтвердил факт задержания

Начальник челябинской колонии подозревается в получении взятки
Иллюстрация: Urist-land.ru
Взятка

Копейск, Челябинская область, 6 июня 2019, 10:25 — REGNUM  В Челябинской области начальник копейской исправительной колонии подозревается в получении взятки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Следствие считает, что в 2018 году гражданин через посредника получил от осуждённых более 185 тыс. рублей. Взамен от него ожидали ослабления условий отбывания и помощи с условно-досрочным освобождением.

Преступление выявили сотрудники полиции и ФСБ. Начальник колонии и предполагаемый посредник сейчас задержаны. Решается вопрос о том, какую им избрать меру пресечения и какое предъявлять обвинение.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: под Челябинском задержан начальник исправительной колонии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить