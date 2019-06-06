Игра Metro: Exodus появится в Windows Store уже 9 июня

Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Игра Metro: Exodus появится в онлайн-магазине Windows Store 9 июня 2019 года. Об этом 6 июня сообщил портал Windows Central.

Таким образом, Epic Games Store потеряет эксклюзивные права на продажу видеоигры. По имеющейся информации, стоимость Metro: Exodus составит $60, доступ к ней также могут получить подписчики сервиса Xbox Game Pass для ПК.

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Напомним, релиз Metro: Exodus состоялся 15 февраля 2019 года. Игра является сюжетным продолжением Metro: Last Light. С момента выхода она была эксклюзивом магазина Epic Games Store.

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