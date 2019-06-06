Губернатор Приморье инициировал передачу полномочий по расчистке русел рек

Владивосток, , 10:56 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным предложил полномочия по расчистке русел рек передать муниципалитетам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Паводок разрушает мосты и дороги в Горном Алтае

Упрощение порядка расчистки русел рек и дноуглубления позволит вести в Приморье более эффективную работу по предупреждению наводнений. Предполагается, что муниципалитеты будут проводить такую работу самостоятельно и на регулярной основе.

«Это своевременная и нужная мера, которая позволит предупреждать последствия стихийных бедствий, минимизировать ущерб от наводнения, особенно в населённых пунктах», — заявил руководитель Приморья.

В Приморье подтопления населённых пунктов становятся настоящим бедствием, и специалисты говорят, что наводнения зачастую происходят из-за невозможности своевременно очистить захламлённые русла рек, что при подъёме уровня воды, заставляет реки менять русла, выходить из берегов и затапливать населённые пункты и сельскохозяйственные угодья.

Читайте также: Реки и водохранилища области нуждаются в очистке — калужский министр

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области для увеличения пропускной способности и улучшения экологического состояния рек и водоёмов, проводятся мероприятия по расчистке и реабилитации водных объектов. В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» с привлечением средств федерального бюджета проводится ряд конкретных мероприятий.

«Продолжаются работы по расчистке русла реки Жиздра. Начаты работы по экологической реабилитации Людиновского водохранилища. Кроме того, за счёт субвенции из федерального бюджета разрабатывается проектная документация на расчистку реки Сечна Дзержинскгом района», — сказала министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина.