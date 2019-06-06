Выход со станции «Варшавская» в Москве закрыт 6 июня

Москва, , 10:18 — REGNUM В Москве 6 июня закрыт выход со станции метро «Варшавская», сообщили в пресс-службе метрополитена. Ограничения действуют до 23:10.

«Станция «Варшавская» временно закрывается раньше: она будет работать на вход до 23:10. Такой режим необходим для выполнения работ по присоединению «Варшавской» к Большой кольцевой линии (БКЛ). Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», — указано в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве завершится строительство четырёх участков Большой кольцевой линии до конца 2021 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал продление в ближайшие недели Сокольнической линии метро. Планируется, что на новом участке появятся сразу четыре новых станции: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Читайте ранее в этом сюжете: Сокольническую линию метро Москвы продлят в ближайшие недели