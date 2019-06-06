Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества

Москва, , 10:17 — REGNUM В Москве мошенники придумали ещё один способ выманивать у граждан деньги. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Московского городского суда 6 июня.

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Так, злоумышленники звонят своим потенциальным жертвам и сообщают, что граждане признаны потерпевшими по уголовному делу и на основании приговора суда им присуждена определённая сумма денег. Однако, чтобы её получить, необходимо явиться в суд.

«В случае невозможности явиться следует перечислить названную звонившим сумму денег», — уточнили в судебной инстанции.

При этом звонившие также предлагали в случае возникновения вопросов связаться, к примеру, с сотрудниками Центрального Банка по указанному ими же номеру телефона. Мошенники обычно представлялись сотрудниками судов, Следственного комитета РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Центрального Банка РФ, Счётной палаты РФ.

В суде добавили, что в районные суды города Москвы, а также в Московский городской суд не единожды обращались граждане с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о том, что они признаны потерпевшими и им причитается некая сумма денег.

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«Получение потерпевшим присужденных на основании приговора суда денежных сумм не требует каких-либо дополнительных денежных переводов со стороны потерпевших», — разъяснили в судебной инстанции, призвав граждан быть бдительными.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае стало известно об участившихся жалобах клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платёжных терминалов. В финансовой организации призвали своих клиентов быть бдительными, заверив, что все системы самообслуживания Сбербанка надёжно защищены.

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