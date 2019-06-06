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В Екатеринбурге выделят деньги на вторую ветку метро

Общество

Более 100 млн рублей

В Екатеринбурге выделят деньги на вторую ветку метро
Станция метро. Екатеринбург

Екатеринбург, 6 июня 2019, 10:11 — REGNUM  На проектирование второй ветви метро в Екатеринбурге выделят 115 млн рублей из городского бюджета-2019. Об этом заявила глава финансового департамента мэрии Анна Турунцева на заседании бюджетной комиссии гордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Турунцевой, данные траты уже были одобрены другой комиссией гордумы — по городскому хозяйству.

Изменения внесены в проект корректировки бюджета, окончательное решение должны принять на ближайшем заседании гордумы.

Напомним, с 15 мая 2019 года в метрополитене Екатеринбурга подорожал проезд на четыре рубля.

Вопрос о второй ветке метро поднимался изначально в рамках тех «бонусов», которые получит город при проведении выставки «ЭКСПО-2025». Однако даже после проигрыша уральской заявки мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал, что новая линия всё равно появится.

Читайте ранее в этом сюжете: Подорожание проезда помогло спасти екатеринбургское метро — вице-мэр

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