Гигантские покемоны и битвы на четверых: подробности Pokemon Sword и Shield

Токио, , 09:56 — REGNUM На официальном YouTube-канале японской компании Nintendo 5 июня вышел новый выпуск онлайн-презентации Nintendo Direct. На ней разработчики игр Pokemon Sword и Pokemon Shield поделились игровыми особенностями своих проектов и назвали дату их релиза — 15 ноября 2019 года.

Главным героем новых игр серии Pokemon станет юный тренер покемонов из региона Галар. В начале прохождения геймеры смогут сделать выбор между одним из трёх стартовых покемонов: Груки, Скорбанни или Собблом и отправятся в приключения, полные сражений и исследований окружающего мира.

Сообщается, что в регионе Галар появится множество уникальных покемонов. Например, разработчики представили покемона-овечку Вулу, цветочного покемона Госифлера, кусачего покемона Дрэдно и покемона-ворона Корвинайта. У каждого из них будут свои особые атаки и вариации для дальнейшей эволюции.

Одной из главных особенностей Pokemon Sword и Pokemon Shield разработчики называют кооперативный режим «максирейд». В нём четыре тренера смогут объединится в команду, чтобы противостоять покемону в режиме «динамакс» — гигантской и намного более сильной версии одного из игровых существ.

При этом на протяжении игры в режим «динамакс» смогут входить и покемоны игрока. Эту способность можно использовать только один раз за бой, а после трёх атак покемон вернётся в своё первоначальное состояние.

Релиз Pokemon Sword и Pokemon Shield состоится 15 ноября 2019 года эксклюзивно для гибридной консоли Nintendo Switch.

Напомним, в серию игр Pokemon входит более 20 проектов, первый из которых вышел в 1996 году. Основой геймплея во всех играх серии являются путешествия по открытому миру и охота на покемонов — выдуманных существ, напоминающих животных. У каждого покемона свои особенности, уникальные атаки и вариации для дальнейшей эволюции. После этого персонаж игрока вместе со всеми пойманными им покемонами может вступить в схватку с другими персонажами за звание сильнейшего тренера.

Читайте ранее в этом сюжете: Игровая студия Rocksteady отказалась от участия в E3 2019