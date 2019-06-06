Первые 12 семей в Приморье получили ипотеку под 5—6%

Владивосток, , 09:41 — REGNUM В Приморском крае многодетные жители региона начали получать займы на приобретение жилья под 5% и 6% годовых в рамках программы «Семейная ипотека с господдержкой». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой администрации 6 июня.

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Как уточнили в корпорации развития жилищного строительства (КРЖС), с начала 2019 года было подано 12 заявлений с пакетом документов, а всего за консультациями по этому вопросу обратились почти 40 семей.

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«На данный момент семь семей, проживающих во Владивостоке, уже воспользовались льготным ипотечным продуктом. Из них две семьи взяли кредит под 5%, поскольку второй или последующий ребенок родился у них в период с 1 января 2019 года», — пояснили в корпорации.

Ещё пяти семьям, в которых второй или последующий ребёнок родился в 2018 году, ипотека одобрена под 6% годовых.

Напомним, «Семейная ипотека с господдержкой» — одна из нескольких ипотечных программ, реализуемых КРЖС в Приморском крае. Право получить займ на приобретение жилплощади по льготной ставке под 6% годовых или рефинансировать действующую ипотеку есть у семьей не только с двумя и тремя детьми, но также с четырьмя и более.

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