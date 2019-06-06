Четверг, 6 Июня 2019 года
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Позиция Украины по Донбассу по существу не изменилась — эксперт

Общество

Не факт, что украинская сторона выполнит обещания, а фундаментальный вопрос о статусе Донбасса они даже не хотят обсуждать

Позиция Украины по Донбассу по существу не изменилась — эксперт
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Минские соглашения

Москва, 6 июня 2019, 09:35 — REGNUM  Первая, после смены президента на Украине, встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе показала, что украинская сторона поменяла лишь свою риторику, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков 6 июня в интервью ТАСС.

«Как и прогнозировалось, украинская позиция по существу не поменялась… Так же, как раньше, полностью провалена работа в политической подгруппе. Причем Леонид Кучма лично заблокировал обсуждение особого статуса Донбасса. Как он делал это и при Порошенко», — рассказал эксперт.

Он отметил, что, если Украина выполнит обещания — снимет блокаду с Донбасса и отведёт войска, ключевым вопросом всё равно остаётся особый статус Донбасса.

«Представляющий Украину Кучма, как известно, публично заявлял, что особый статус Украина Донбассу не даст. Значит, и новая киевская власть будет хитрить и петлять, всячески заматывая тему особого статуса», — подчеркнул Чеснаков.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече в Минске представляющий Украину экс-президент Леонид Кучма предложил запретить сторонам вести ответный огонь, а также заявил, что переговоры впервые прошли конструктивно.

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Война в Донбассе
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