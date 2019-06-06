Экс-участник группы «На-На» рассказал о состоянии Алибасова

Москва, 6 июня 2019, 09:24 — REGNUM Продюсер и музыкант Бари Алибасов проведет три дня на обезболивающих лекарствах, после чего его, скорее всего, прооперируют. Об этом рассказал бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин.
«У меня последняя информация о тяжелом состоянии, — сказал он агентству новостей «Москва».
По его словам, продюсер три дня будет лежать на обезболивающих, прежде чем делать операцию.
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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 4 июня Бари Алибасов у себя дома по ошибке выпил средство для прочистки труб, после чего он был экстренно госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.
По словам пиар-директора Вадима Горожанкина, у Алибасова четвертая степень ожога желудка. Также он пообещал сделать официальное заявление о состоянии здоровья продюсера 6 июня.
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