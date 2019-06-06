В Омске земельные участки для многодетных незаконно сдали в аренду

Омск, , 09:17 — REGNUM В Омске возбуждены уголовные дела по фактам неправомерного распоряжения органами местного самоуправления земельными участками, предназначенными для многодетных семей. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июня в прокуратуре Омской области.

По данным ведомства, факты неправомерного распоряжения земельными участками вскрылись в результате проверки, проведённой прокуратурой Омска и областным УФСБ.

Установлено, что в 2018 году 15 земельных участков площадью порядка 1 тыс. кв. м в Кировском и Ленинском округах города, предназначавшихся для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, передали в долгосрочную аренду лицам, не обладавшим соответствующим статусом. Ежемесячная плата по договорам аренды составляла менее 300 рублей.

При этом, как уточнили в облпрокуратуре, в Омске к началу 2019 года приняли на учёт более 5 тысяч семей, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков.

Два уголовных дела возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Ход расследования контролирует областная прокуратура.

О возбуждении уголовного дела в Омске по факту нарушения земельного законодательства ИА REGNUM также сообщили в областном следственном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников департамента имущественных отношений администрации города Омска».

По предварительным данным следствия, речь идёт о предоставлении в аренду участков в Кировском и Ленинском округах на 20 лет пяти гражданам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Омске в ноябре 2018 года разгорелся скандал, связанный с высказыванием депутата горсовета Алексея Провозина о поддержке многодетных семей. Омские массмедиа распространили информацию о том, что депутат не считает нормальной практику предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям за счёт муниципального бюджета:

«Я лично не хочу платить за многодетные семьи. Пусть федеральный бюджет и выделяет на них деньги».

После огласки ситуации в СМИ он пояснил, что «истинно многодетные семьи нужно поддерживать», в вот «так называемые», то есть ненастоящие, поддерживать нельзя.

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