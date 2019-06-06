Четверг, 6 Июня 2019 года
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Дошкольник из РСО-Алании установил мировой рекорд по ментальной арифметике

Общество

Мальчик за четыре минуты решил 180 примеров

Дошкольник из РСО-Алании установил мировой рекорд по ментальной арифметике
Иван Шилов © ИА REGNUM
Математика

Владикавказ, 6 июня 2019, 09:06 — REGNUM  Шестилетний Давид Медведев из Северной Осетии стал победителем международной олимпиады по ментальной арифметике в Германии. Мальчик занял первое место, установив мировой рекорд. За четыре минуты он смог справиться со 180 заданиями, передает телекомпания «Осетия — Ирыстон».

Юный вундеркинд тратит на решение одного примера доли секунды. Между тем Давид даже еще не ходит в школу. Вычислениям его научили на подготовительных курсах, куда привела его мама всего полгода назад.

Преподаватели сразу разглядели в мальчике талант к вычислениям. И когда он поехал на олимпиаду в Германию, нисколько не сомневались, что он вернется победителем.

Вернувшись с золотой медалью на родину, мальчик продолжил готовиться к новым соревнованиям и олимпиадам. А 1 сентября он пойдет в 1 класс физико-математического лицея.

Для справки: ментальная арифметика — это методика обучения быстрому счету на основе понимания пространственности и состава числа. Она была изобретена в Турции. В основе программы лежит система арифметических действий с помощью специальных китайских и японских счетов — абакуса и соробана.

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