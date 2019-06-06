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Российские парусники пройдут 39 000 морских миль во время новой кругосветки

Общество

Барк «Седов» впервые пройдёт через Панамский канал

Российские парусники пройдут 39 000 морских миль во время новой кругосветки
Парусники

Калининград, 6 июня 2019, 09:02 — REGNUM  В ходе Кругосветной экспедиции 2019 — 2020 годов российские парусники преодолеют 39 тыс. морских миль и посетят порты и страны, где еще ни разу не были, заявил начальник управления мореплавания и практической подготовки Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота Михаил Новиков. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

В частности, по словам Новикова, барк «Седов» впервые за свою историю пройдёт через Панамский канал.

Напомним, старт новой кругосветки запланирован на ноябрь-декабрь этого года. Она будет посвящена 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева. В экспедиции примут участие парусные суда Росрыболовства «Паллада», «Крузенштерн» и «Седов». Как отметил Новиков во время встречи, беспрецедентная акция соответствует государственным масштабам и направлена на развитие коммуникаций, культурных, образовательных программ, поддержанию уже сложившихся и созданию новых связей со всем миролюбивым сообществом планеты Земля.

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