Четверг, 6 Июня 2019 года
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YouTube запретил размещать шовинистические видеоролики

Общество

«Мы (представители YouTube) делаем еще один шаг в нашей политике по борьбе с ненавистью»

YouTube запретил размещать шовинистические видеоролики
JESHOOTS
Интернет

Вашингтон, 6 июня 2019, 09:01 — REGNUM  Работу по борьбе с видео, содержащими элементы превосходства какой-либо группы, намерены усилить представители популярного видеохостинга YouTube. Об этом сообщается в официальном блоге видеосервиса.

«Мы (представители YouTube) делаем еще один шаг в нашей политике по борьбе с ненавистью, — пишут создатели видеосервиса. — В частности, запрещая видео, утверждающие, что группа является высшей, чтобы оправдать дискриминацию, сегрегацию или исключение на основе таких качеств, как возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана».

В сообщении отмечается, что еще в 2017 году YouTube ввел жесткие меры в отношении роликов с шовинистическим контентом, поэтому количество просмотров этих материалов сократилось примерно на 80%.

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