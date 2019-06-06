В Екатеринбурге прошла конференция в честь 25-летия Гражданского кодекса РФ

Екатеринбург, , 08:50 — REGNUM В Екатеринбурге прошла двухдневная конференция, приуроченная к 25-летию Гражданского кодекса России. Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы, касающиеся сферы действия ГК РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Одной из ключевых тем стала цифровизация экономики и формирование цифрового права. Многие участники признали, что Россия сильно отстаёт в правовой части «цифры». Хотя президент Владимир Путин неоднократно указывал на необходимость прорыва в цифровом направлении, законодательство очевидно не поспевает за этим посылом. Так, «тяжёлая судьба» оказалась у законопроекта о цифровых финансовых активах и некоторых других законодательных инициативах: им необходимы серьёзные правки, но время идёт.

Также участники конференции узнали о рисках цифровой экономики, с которыми должны работать юристы. Так, зачастую участник договорных отношений, заключаемых дистанционно, может быть выдавать себя за другого, что требует в том числе и правовых мер безопасности в случае, если сделка является дорогой.

Затрагивалась и тема нового технологического уклада, для регуляции которого юристам и законодателям ещё предстоит немало инициатив. Был сделан акцент на проблемах каршеринга — сервисах проката автомобилей. В данной сфере между сервисом и пользователем заключаются договорные отношения, которые зачастую перекладывают всю ответственность на водителя, хотя тот берёт авто лишь во временное пользование и не несёт ответственности за техническое состояние только что полученного автомобиля. Ряд вопросов лежат на стыке гражданского и трудового законодательства в отношении модных сервисов по доставке еды, что требует от законодателя междисциплинарного подхода.

Ещё одной дискуссионной темой стало законодательство об интеллектуальной собственности. Один из докладчиков призвал ФАС не распространять свою опеку над данной сферой, назвав ту «естественной монополией». Вызывали вопросы у юристов и чрезмерные размеры компенсанций, которые должен выплатить нарушитель.

Участники конференции не могли не коснуться темы самого ГК РФ. Ряд выступающих говорили о неполной реализации потенциала кодекса, в частности, в вопросе о возмещении убытков. Разбирались те случаи из предпринимательской деятельности, которые непосредственно регламентировались ГК. Рассматривалось и множество частных вопросов, возникающих в зоне покрытия ГК РФ: и институт наследования, и выселение жильцов, и даже репутационные риски в связи с публикацией компрометирующих фотографий.

Конференция прошла в крайне живом темпе, чему способствовал её основной модератор Бронислав Гонгало. Участники не ограничивались юридическими определениями и порой даже переходили на стихотворную форму изложения.

«Бывает собственность разная,

А есть интеллектуальная,

Она дороже всего автору,

хоть и не материальная.

Пусть не испортит её цифровизация

И не лишит души сплошная формализация!» — говорится в стихах профессора Казанского федерального университета Розы Ситдиковой.

Читайте ранее в этом сюжете: Юристам России советуют присмотреться к каршерингу