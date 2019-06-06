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Москвичам расскажут, как правильно принимать лекарства

Общество

Бесплатная лекция пройдет в «Зарядье»

Москвичам расскажут, как правильно принимать лекарства
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк «Зарядье»

Москва, 6 июня 2019, 08:39 — REGNUM  В Москве в парке «Зарядье» 13 июня пройдет лекция о фармацевтике. Москвичам расскажут, как создают лекарства, сообщается на портале мэра столицы.

На лекции «Что такое лекарства и как их принимать» слушатели узнают, какие лекарства должны назначать врачи, а какие можно подобрать самостоятельно.

Кроме того, объяснят, как создаются современные фармакологические препараты и кто контролирует их качество. Вход на лекцию бесплатный, по предварительной регистрации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в парке «Зарядье» периодически проводят лекции для горожан на различные темы.

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