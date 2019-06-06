Москвичам расскажут, как правильно принимать лекарства

Москва, , 08:39 — REGNUM В Москве в парке «Зарядье» 13 июня пройдет лекция о фармацевтике. Москвичам расскажут, как создают лекарства, сообщается на портале мэра столицы.

На лекции «Что такое лекарства и как их принимать» слушатели узнают, какие лекарства должны назначать врачи, а какие можно подобрать самостоятельно.

Кроме того, объяснят, как создаются современные фармакологические препараты и кто контролирует их качество. Вход на лекцию бесплатный, по предварительной регистрации.

Читайте подробнее: В «Зарядье» откроют бесплатные курсы дизайна и цифровых технологий

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в парке «Зарядье» периодически проводят лекции для горожан на различные темы.

Читайте ранее: Москвичам расскажут, зачем сдавать анализы