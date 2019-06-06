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Большинство жителей РФ не исключили риск потери работы из-за цифровизации

Общество

Опрос Аналитического центра НАФИ

Большинство жителей РФ не исключили риск потери работы из-за цифровизации
axelle b
За компьютером

Москва, 6 июня 2019, 08:29 — REGNUM  Большинство жителей России (65%) опасаются потерять работу из-за внедрения в компаниях информационных технологий и автоматизации процессов, свидетельствуют данные опроса Аналитического центра НАФИ.

Вместе с тем, согласно опросу, 23% работодателей полагают, что автоматизация бизнес-процессов может привести к увольнениям сотрудников. При этом 72% индивидуальных предпринимателей считают, что вероятность сокращений из-за внедрения новых технологий мала.

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Отмечается, что в «группу риска» в первую очередь попадают сотрудники старше 50 лет. По мнению большинства работодателей (58%), им сложно разобраться в современных технологиях. При этом 45% респондентов считают, что знание новых технологий поможет им успешнее найти работу.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы, почти половина жителей России (49%) считают, что связанные с информационными технологиями специальности являются наиболее востребованными для детей. 71,7% респондентов уверены, что получение высшего образования в современных реалиях необходимо.

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