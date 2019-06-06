Компании Южной Кореи приняли участие в продовольственной выставке Таиланда

Бангкок, , 08:44 — REGNUM Представители Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation и министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства посетили продовольственную выставку Thaifex-World of Food Asia 2019. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, продовольственный выставка Thaifex прошла в IMPACT Echibition and Convention Centre в период с 28 мая по 1 июня.

Известно, что в данной выставке приняли участие 67 южнокорейских компаний, а сумма экспортных контрактов составила $291 700.

Thaifex-World of Food Asia является крупнейшей продовольственной выставкой в Юго-Восточной Азии, в которой принимают участие более 2 054 компаний из 42 стран мира.

«В Таиланде очень высокий уровень потребления. Мы сделаем все возможное, чтобы расширить экспорт сельскохозяйственной продукции наших предприятий в южные регионы, такие как Мьянма и Лаос», — сообщили представители Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation.