Свыше 220 тонн некачественных овощей изъял Роспотребнадзор с начала 2019 г

Москва, , 08:05 — REGNUM В 2019 году специалисты Роспотребнадзора не пустили на прилавки магазинов и рынков более 220 тонн некачественной плодоовощной продукции. Как уточнили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 6 июня, таковы данные за первый квартал. Это почти в четыре раза больше, чем годом ранее.

Читайте также: Роспотребнадзор изъял более 19 тонн некачественной молочной продукции

61 партию некачественной продукции выявил Роспотребнадзор в 17 регионах

Всего за отчётный период по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим, паразитологическим показателям было исследовано более 36 тысяч проб плодоовощной продукции. Из них 2,7% не соответствовали по микробиологическим показателям.

Кроме того, свыше 12 тысяч образцов плодоовощной продукции эксперты исследовали на содержание нитратов. Выяснилось, что гигиеническим нормативам не соответствовали 0,9% образцов.

Также по теме: Свыше 56 тонн некачественных овощей и фруктов не пустили на прилавки в РФ

«Наибольший удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, в группе бахчевые культуры и составляет 8,9%», — сообщили в Роспотребнадзоре, добавив, что большая часть неудовлетворительных проб (5,8%) из них пришлась на импортную продукцию.

В результате из оборота было изъято 2732 партии плодоовощной продукции общим объёмом более 220 тонн, а недобросовестные продавцы и поставщики привлечены к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, годом ранее, в первом квартале 2018 года, Роспотребнадзор забраковал свыше 56 тонн плодоовощной продукции, которая не соответствовала обязательным требованиям. При этом 12,6 тонны в общем объёме не допущенной на прилавки магазинов продукции — импортная продукция. Всего было исследовано порядка 19 тысяч проб плодоовощной продукции.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты назвали самые полезные для здоровья ягоды