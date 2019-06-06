Изучавшие медиа в СОГУ сдали зачёт в форме обмена мнениями

Владикавказ, , 07:58 — REGNUM Второкурсники факультета журналистики Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова, изучавшие дисциплину «Креативные технологии», сдавали зачёт в форме профессионального обмена мнениями, сообщила пресс-служба вуза.

«Наша встреча проходила в формате открытого диалога. Грамотный вопрос может задать только тот студент, кто «в теме». Так мы получили оценку знаний, освоенных студентами в течение семестра», — сообщила преподаватель кафедры медиакоммуникаций и мультимедийных технологий Оксана Царикаева.

Темой встречи преподавателей и студентов стала «Медиа: рейтинги, лайки и просмотры». Участники обсудили трансформацию СМИ в цифровую эпоху, замену традиционных каналов коммуникации гаджетами, пушами и стримами, а также выяснили, есть ли жизнь для СМИ после «цифры».

По мнению декана факультета журналистики Фатимы Хабаловой, новый формат сдачи зачета оказался продуктивным и полезным для обеих сторон.

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