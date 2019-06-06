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Убийство ребёнка в Переяслав-Хмельницком: Задержанные не помогают следствию

Общество

Расследование убийства мальчика продлится около полугода

Киев, 6 июня 2019, 08:12 — REGNUM  Двое патрульных полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области отказываются сотрудничать со следствием, заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, сообщило 5 июня информационное агентство «УНИАН».

Эту информацию также подтвердил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба, заявив, что подозреваемые не оказывают следствию никакого содействия. По его словам, досудебное расследование трагедии будет продолжаться до полугода.

Напомним, 31 мая подозреваемые, находившиеся, по словам очевидцев, в состоянии алкогольного опьянения, устроили стрельбу по банкам в месте, где могли находиться люди. Предположительно они ранили в голову пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, игравшего на площадке возле дома. Позже ребёнок скончался в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемые отказались от медицинского освидетельствования состояния алкогольного опьянения. Следствие также не располагает орудием убийства. Участники процесса предполагают, что оружие могла спрятать жена одного из задержанных.

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