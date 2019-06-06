Блогеру BadComedian предложили обсудить условия мирового соглашения

Москва, , 07:31 — REGNUM Кинокомпания KD Studios (прежнее название — Kinodanz), подавшая иск против блогера Евгения Баженова (BadComedian) в январе 2019 года, готова пойти на мировое соглашение. Об этом рассказал продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев в интервью ТАСС.

«Хотим и готовы (представители KD Studios) встретиться с Евгением, чтобы донести нашу позицию и обсудить условия нашего мирового соглашения», — сказал продюсер, добавив, что кинокомпания готова отозвать свой иск.

Напомним, 3 июня блогер Евгений Баженов сообщил на своем YouTube-канале, что ещё в январе 2019 года компания Kinodanz подала иск против него на 1 млн рублей. По его словам, причина — критический обзор фильма «За гранью реальности».

Баженов добавил, что представители кинокомпании требуют от него удалить видео из-за «нарушения авторских прав».

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