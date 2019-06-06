Экс-участник «На-На» опроверг слухи о смерти Бари Алибасова

Москва, , 07:15 — REGNUM Информация СМИ о том, что известный российский продюсер Бари Алибасов скончался в больнице в Москве после отравления жидкостью для чистки труб, не соответствует действительности. Об этом сообщил бывший участник группы «На-На» Владимир Политов в интервью «КП».

"Это бред… С ним (Бари Алибасовым) все в порядке», — рассказал Политов, добавив, что созванивался с помощником продюсера.

По его словам, музыкант, который находится в сознании, даже может общаться.

Как сообщало ИА REGNUM, продюсер Бари Алибасов, получивший химические ожоги пищевода и желудка, ранее был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Врачи оценивают состояние музыканта как тяжелое.

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