В Прикамье экс-чиновницу ждет суд за мошенничество со служебной квартирой

Пермь, , 06:57 — REGNUM В Пермском крае бывший председателя комитета по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения обвиняется в крупном мошенничестве и превышении должностных полномочий. В скором времени уголовное дело направят в суд, сообщили, корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, сама экс-чиновница не нуждалась в улучшении жилищных условий. Оформив обманным путем служебную квартиру на себя, впоследствии она отдала права на муниципальную квартиру своей дочери. Ущерб муниципальному образованию от таких действий превысил 800 тыс. рублей. Также установлено, что из-за незаконных действий бывшей чиновницы из муниципальной собственности в пользу третьих лиц неправомерно отчуждено 149 земельных участков.

В рамках расследования уголовного дела на квартиру и земельные участки наложен арест. Бывшей сотруднице администрации грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.