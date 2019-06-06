Четверг, 6 Июня 2019 года
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Глава Прикамья отменил закупку дорогих зонтов для правительства

Общество

Согласно условиям госзакупки, за счет бюджета заказывалась поставка 14 зонтов, по 6,3 тысяч рубля каждый

Пермь, 6 июня 2019, 06:36 — REGNUM  В Пермском крае Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил отменить закупку зонтов и проверить обоснованность высокой цены, сообщает портал 59.ru.

Напомним, на портале госзакупок опубликовали информацию об аукционе, заказчиком которого выступил аппарата правительства региона. Согласно условиям техзадания, в Дом советов победитель конкурса должен поставить 14 зонтов. Стоимость каждого оценивалась в 6,3 тыс. рублей.

При расчете средней цены, которую указали в качестве закупочной, учитывали стоимость зонтов трех фирм — Bugatti, FULTON и Ferre Milano. В аппарате правительства пояснили, что зонты нужны при проведении выездных мероприятий, встреч и сопровождения делегаций, а начальная цена в ходе аукциона может быть снижена.

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Государственные закупки
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