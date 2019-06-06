В Екатеринбурге назвали 13 популярных площадок под храм

Екатеринбург, , 06:20 — REGNUM Жители Екатеринбурга предложили для храма Святой Екатерины 61 площадку. При этом 13 оказались у горожан наиболее популярными, набрав по более 100 голосов, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Всего с 20 по 30 мая администрация города получила 11 079 обращение. Среди возможных мест горожане назвали сквер у Драмтеатра, акваторию городского пруда, площадь Труда, пустырь за Макаровским мостом, площадь 1905 года, Зелёная роща, пустырь на перекрёстке Белинского — Фурманова, площадку бывшей недостроенной телебашни, недострой у цирка, на перекрёстке улиц Добролюбова и Радищева и т.д.

Отметим, что кроме площадок в центре Екатеринбурга некоторые граждане предложили и окраины. Часть населения не против видеть главный собор города на Эльмаше, Вторчермете, ЖБИ, Синих Камнях, на Сортировке, Химмаше и даже на границе Европы и Азии, которая находится далеко за пределами города.

Сейчас впереди экспертное обсуждение, по результатам которого часть площадок отсеется. Затем будет проведено рейтинговое голосование по оставшимся возможным вариантам.

Напомним, храм Святой Екатерины в Екатеринбурге пытаются построить с 209 года. Но пока безуспешно.