Малышева опровергла обвинения тяжелобольной участницы шоу во лжи

Москва, , 04:26 — REGNUM Ведущая телешоу «Жить здорово» Елена Малышева опровергла обвинения, которые появились в СМИ от имени одной из участниц майского выпуска программы, в Instagram.

Комментируя публикацию, в которой жительница города Стерлитамака (Башкирия), страдающая лимфостазом, делилась разочарованием после посещения «Жить здорово», Малышева заявила, что профессор Малинин изучил всю историю болезни пациентки и пригласил на бесплатную госпитализацию.

Малинин, отмечает Малышева, не просил у жительницы Стерлитамака ни одной копейки. Далее ведущая сообщила:

«Вот здесь идёт переписка с нашими редакторами, где она признаёт, что солгала и пишет: «Попрошу, чтобы всё удалили». У нас нет слов».

https://www.instagram.com/p/ByVCeU1IvGo/

Напомним, в СМИ появилось интервью страдающей лимфостазом жительницы Стерлитамака, побывавшей на шоу «Жить здорово», которая заявила:

«Во время эфира врач обещает бесплатное лечение, а после говорит: «Собери деньги, звони мне и приезжай, а ещё не забудь купить эластичные бинты по заказу в Германии».