Американцы считают Россию одной из главных угроз для США

Вашингтон, , 04:15 — REGNUM Около 83% жителей США считают Россию угрозой для Соединенных Штатов, говорится в результатах опроса, проведенного исследовательской службой SSRS.

Согласно результатам опроса, 34% жителей США считают Россию «весьма серьезной угрозой», 31% респондентов считает РФ «достаточно серьезной угрозой», а 18% считают лишь небольшой угрозой. Среди опрошенных лишь 15% высказало мнение, что Россия угроз для США не представляет. Остальные 2% не смогли определиться с ответом.

При этом число жителей США, не считающих, что Россия несет угрозу для их страны, увеличилось почти вдвое в сравнении с прошлогодним опросом, проводившимся в мае 2018 года. Тогда лишь 7% американцев не считали Россию угрозой.

Опрос проводился в период с 28 по 31 мая по телефону на английском и испанском языках. В исследовании приняли участие 1006 респондентов. Степень погрешности соцопроса составила около 3,8%.