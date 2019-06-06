Картина «Сдирание кожи с продажного судьи» на конверте привела к конфликту

Краснодар, , 04:02 — REGNUM Специальное заседание было назначено Арбитражным судом Краснодарского края из-за инцидента с конвертом, в котором пришло письмо от одного из участников процесса банкротства, пишет газета «Коммерсантъ».

Заседание судьи назначили после того, как получили письмо, на котором была изображении картины Герарда Давида «Сдирание кожи с продажного судьи». На заседании решался вопрос, оштрафовать или нет отправителя за неуважение к суду.

В итоге было решено не штрафовать отправителя. Он со своей стороны отметил, что не хотел оскорбить судей.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Арбитражный суд Краснодарского края пришло письмо от участника процесса банкротства Станислава Голубева с вышеупомянутой картиной на лицевой стороне. После этого судья Андрей Гарбовский созвал специальное заседание.

Голубев на него не явился, но написал суду об отсутствии злого умысла при отправлении письма. В своём обращении он извинился перед судьями.

Комментируя этот инцидент, краснодарский адвокат Алексей Аванесян заявил, что у него тоже есть конверты с изображением картины «Сдирание кожи с продажного судьи».