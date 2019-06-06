Япония планирует отказаться от бесплатных пластиковых пакетов в магазинах

Токио, , 04:05 — REGNUM Японские власти намерены обязать все торговые учреждения в стране отказаться от выдачи покупателям бесплатных пластиковых пакетов для упаковки товаров, заявил министр окружающей среды Японии Ёсиаки Харада, сообщает EHB.

По его словам, соответствующий законопроект правительство предоставит в ближайшее время. Согласно законопроекту, магазинам будет запрещено предоставлять бесплатные пластиковые пакеты для покупателей. Таким образом японское правительство намерено внести ощутимый вклад в борьбе с загрязнением окружающей среды.

Однако министр подчеркнул, что магазины смогут выдавать покупателям пластиковые пакеты за оплату. Предполагается, что стоимость пакета будет устанавливать сама торговая точка.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая министерство обороны Японии решило создать новое подразделение, в которое войдут около 100 специалистов, отслеживающих передвижения космического мусора. Их главной задачей будет мониторинг перемещений космического мусора, который потенциально может угрожать нормальной работе спутников.

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