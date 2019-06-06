Минтранс обязал Шереметьево быстро устранить сбои при выдаче багажа

Москва, , 02:47 — REGNUM Жёсткую реакцию пообещал Минтранс РФ руководству международного аэропорта «Шереметьево» (Москва) в том случае, если оно срочно не ликвидирует сбои с выдачей багажа, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что министр транспорта РФ Евгений Дитрих намерен поставить вопрос о персональной ответственности за происходящее на следующем заседании совета директоров «Шереметьево».

"Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, сбои с выдачей багажа начались в «Шереметьево» в начале июня. Аэропорт обещал стабилизировать ситуацию к окончанию месяца.

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