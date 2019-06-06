Убийство бывшего спецназовца ГРУ. Арестованы трое

Красногорск, , 00:54 — REGNUM Три подозреваемых арестованы по делу об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина. Решение принял Красногорский городской суд (Московская область) на заседании 5 июня.

Арестованы на два месяца Сергей Ходжоян (его обвиняют в убийстве) и Сурен Маркосян и Нарек Степанян (их обвиняют в хулиганстве). На заседании суда все трое отрицают свою вину.

Напомним, ранее стало известно об аресте Ходжояна. На суде подозреваемый сказал, что не мог убить человека.

Убийство Белянкина произошло в Путилково (Московская область) в ночь на 2 июня 2019 г. Он был ранен ножом в сердце, когда пытался остановить избиение человека несколькими неизвестными.

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