Глава Росприроднадзора считает ситуацию с Сибае «не такой критической»

Санкт-Петербург, , 00:28 — REGNUM Ситуация в Сибае является уже не настолько критической, как это было ранее. Об этом заявила на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Там реальные улучшения идут, каждый понедельник получаем отчетность. Мы за этим следим, там нет сейчас такой критической ситуации, которая была зимой», — цитирует руководителя ведомства ТАСС.

Она выразила надежду, что температурный режим окружающей среды не позволит эндогенному пожару в больших широтах разойтись.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM в Сибае с ноября наблюдаются проблемы с загрязнением воздуха и неприятным запахом, которые связаны с тлением руды на закрытом Сибайском карьере, где проходила завершившаяся 26 марта экстренная рекультивация. Жители города стали жаловаться на затрудненное дыхание, ухудшение самочувствия, обострение аллергических реакций еще в ноябре. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).

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Несмотря на завершение работ, проводимых филиалом УГОК, который входит в структуру УГМК (Уральская горно-металлургическая компания, президентом которой является Искандар Махмудов, 18-й в рейтинге богатейших бизнесменов России — 2019, по версии Forbes; состояние оценивается в $6,6 млрд) и бодрых отчетов властей о ликвидации последствий тления руды, в городе регулярно фиксируются превышения ПДК (предельно допустимой концентрации) ядовитых соединений серы. Жители продолжают страдать, а ситуация никак не меняется.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров неоднократно устанавливал сроки ликвидации катастрофы — начало февраля, 1 марта, 26 марта.

В конце марта Сибай посетили члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Они пришли к выводу, что Работы по «мокрой консервации» Сибайского карьера не привели к ликвидации очагов. По словам члена президиума Совета Сергея Цыпленкова, есть, к сожалению, процесс окисления, тления, горения выше уровня затопления. Он отметил, что представители УГОК с этим выводом согласны. Позднее было принято решение продолжать подтопление карьера.

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С 1 июня наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводят уже не каждые два часа, как ранее, а каждые четыре часа «в связи с положительной динамикой снижения превышений ПДК вредных веществ». Между датчики, установленные на добровольные пожертвования жителей города, продолжают фиксировать превышения ПДК соединений серы.

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