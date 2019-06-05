Челябинский активист-инвалид раскритиковал власти за общественный транспорт

Челябинск, , 22:01 — REGNUM В Челябинске инвалид-колясочник Николай Ольховский обратился с эмоциональным видеообращением к мэру города Владимиру Елистратову и к депутатам городской думы. В нём общественник спрашивает у городской власти, когда в городе нормализуется работа общественного транспорта.

Общественник отмечает, что в последние годы общественный транспорт в Челябинске разваливается. Это он ставит в вину и мэрии, и депутатам. Кроме того, активист спрашивает, когда в город поступят обещанные 65 низкопольных автобусов.

Как пишут местные СМИ, 4 июня гражданин-колясочник прибыл вечером на одну из остановок общественного транспорта, чтобы добраться до дома в низкопольном автобусе. Однако выяснилось, что водитель последнего такого автобуса ехал с опережением графика, и поэтому общественник, приехав на остановку за несколько минут до планируемого отправления, фактически не успел на этот транспорт. Для решения проблемы он связался с диспетчером и был вынужден некоторое время ждать транспорта под дождём.

Примечательно, что в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства уже направили письмо руководству ООО «Общественный городской транспорт». В письме содержится просьба разобрать эту ситуацию, усилить контроль за работой водителей и диспетчеров, а также не допускать подобных ситуаций.