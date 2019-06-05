В парламент Италии внесен законопроект о легализации эвтаназии

Рим, , 17:58 — REGNUM «Движение 5 звезд», одна из двух правящих партий Италии, внесла в парламент страны законопроект о легализации эвтаназии, передает Affari Italiani в среду, 5 июня.

Предлагается разрешить эвтаназию в отношении совершеннолетних граждан, в полной мере отдающих себе отчет в последствиях такого решения и больных той болезнью, которая в настоящий момент времени неизлечима.

Неясно, будет ли законопроект одобрен — правоцентристские партии Италии скорее всего проголосуют против, единственный возможный (но не очень вероятный) сценарий — совместное и единогласное голосование «за» с либералами из Демократической партии.