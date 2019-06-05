Правительство Италии рассмотрит декрет об усилении борьбы с миграцией

Рим, , 17:49 — REGNUM Новый декрет об усилении мер безопасности и ограничении миграции уже подготовлен и в ближайшее время будет рассмотрен правительством Италии, заявил в среду, 5 июня, вице-премьер, министр внутренних дел Маттео Сальвини, передает Il Primato Nazionale.

Новый декрет должен будет дополнить меры, предусмотренные уже действующим документом, утвержденным в конце 2018 года.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.