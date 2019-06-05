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От голода погибают два миллиона жителей Сомали — ООН

Общество

«То, что в Сомали было среднедождливым сезоном, сейчас стало самой сильной засухой за последние 35 лет»

Нью-Йорк, США, 5 июня 2019, 17:06 — REGNUM  По информации ООН, около двух миллионов человек в Сомали могут погибнуть от голода уже к концу лета 2019 года, 5 июня передает агентство Associated Press.

Заместитель генерального секретаря ООН Марк Лоукок заявил, что после засухи Сомали требуется экстренная помощь в размере не менее $700 млн.

«То, что в Сомали было среднедождливым сезоном, сейчас стало самой сильной засухой за последние 35 лет», — отметил Лоукок.

Лоукок призвал страны мира «дать быстрый ответ» на засуху в Сомали, который «уменьшил бы человеческие страдания».

ООН уже выделила $45 на помощь с продовольствием, водой и предметами первой необходимости в Сомали, а также в ряде районов Кении и Эфиопии, пострадавших от засухи.

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