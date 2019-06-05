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Си Цзиньпин высказался за строительство экологической цивилизации

Общество

Китайский лидер поздравил участников Всемирного дня окружающей среды

Пекин, 5 июня 2019, 17:06 — REGNUM  Партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин поздравил участников мероприятия в честь Всемирного дня окружающей среды, которое проходит в административном центре восточной приморской провинции Чжэцзян городе Ханчжоу, сообщает 5 июня Синьхуа.

В поздравительном письме отмечается, что у человечества лишь одна планета и защита окружающей среды является вопросом общей ответственности всех. В настоящее время, несмотря на совместные действия, страны мира по-прежнему сталкиваются с вызовами природных загрязнений, изменения климата, снижения биоразнообразия.

Си Цзиньпин призвал участников форума к строительству экологической цивилизации, подчеркнув, что Китай включил этот пункт в общий план национального развития. В Пекине рассчитывают внести свой вклад в строительство сообщества единой судьбы человечества.

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Проблемы экологии
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