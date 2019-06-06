Десять лучших блогов для искушённых геймеров

Артём Дубровский, , 19:31 — REGNUM

Игровая индустрия развивается стремительными темпами, охватывая всё больше пользователей. При огромном многообразии игровых проектов различных жанров, стилистик и наполнения растёт и количество контента на популярнейшем видеохостинге YouTube.

Чаще всего это обзоры, прохождения или летсплеи (жанр видеороликов, автор которых комментирует игровой процесс какой-либо игры и высказывает своё субъективное мнение), но есть и блогеры, пытающиеся привнести новые элементы в изучение игр и делиться ими со своими зрителями. ИА REGNUM подготовило подборку видеоблогов для искушённых геймеров, желающих узнать, как можно больше нового о любимых проектах.

Гуфовский

Основа всего контента Гуфовского — юмор. Блогер стал известен благодаря своему запоминающемуся голосу и выразительной сатирической манере рассказывать об играх. И если раньше он выпускал ролики со смешной озвучкой игровых трейлеров, то сейчас начал всё больше углубляться в актуальные для индустрии события и делиться своим мнением о них. Всё в той же юмористической, абсурдной и довольно жёсткой манере.

При этом Гуфовский не ограничивает себя только тематикой видеоигр. На его канале можно найти смешные разборы «Евровидения», новых моделей iphone и трейлеров популярных киноблокбастеров. Сейчас блогер чаще занимается стримами, чем созданием роликов для YouTube, но ознакомится с его богатым списком работ всё равно стоит, потому что это всегда остро и смешно.

Miracle of Sound

Ирландец Гэвин Данн — основатель и единственный участник музыкального проекта Miracle of Sound. В отличие от своих коллег, вдохновение для создания музыки он черпает не в безответной любви или эпизодах из собственной жизни, а в видеоиграх. Каждая песня Miracle of Sound — это послание любви конкретной игре или фильму, а видеоряд для клипов — нарезка кадров из оригинального произведения.

Музыкальные альбомы Miracle of Sound носят название «уровни» (Levels) в честь общей игровой направленности его творчества. Самые популярные песни артиста посвящены «Ведьмаку», «Богу Войны», «Игре Престолов» и многим другим популярным продуктам современной поп-культуры. Последняя композиция ирландца называется «Только мы», её он посвятил истории любви Серсеи и Джейме Ланнистеров.

BBLOG

Авторы этого канала одни из первых начали развивать в России направление «литерал» — песен о том, что происходит в трейлерах игр или фильмов. Обычно их делают под саундтрек из оригинального произведения с наложением авторского текста. При этом литералы могут носить как чисто юмористический характер, так и быть вполне серьёзными музыкальными композициями.

В BBLOG в основном выходят литералы на русском языке по мотивам популярных видеоигр. Так, несколько месяцев назад на канале вышло видео по предстоящей игре Хидео Кодзимы Death Stranding. Также руководитель канала ведёт рубрику «сочиняем вместе», в которой совместно со зрителями придумывает тексты своих новых треков.

Орк-подкастер или Оркадий П.

Название этого канала не врёт, и его автор действительно орк. По крайней мере, его аватар. Оркадий — 3D модель орка из World of Warcraft, рассказывающего о последних новинках на рынке MMORPG-игр и игровой индустрии в целом. Ролики Орка запоминаются колоссальным объёмом проделанной над ними работы и тонким юмором, указывающим на недостатки тех или иных проектов.

В роликах Орка есть своя внутренняя мифология. Так, на большинстве видео в кадре с ним появляется немая эльфийка Нина, которую очень любит вся аудитория канала. И, если раньше Оркадий снимал видео преимущественно по WoW и MMORPG в целом, то сейчас он старается делиться своим мнением о всех значимых происшествиях в индустрии.

Айвори

Канал Айвори отлично подойдёт тем, кто любит популярный формат «топов». В своих роликах он рассказывает об интересных местах из игр, «пасхальных яйцах», сложных противниках или малоизвестных секретах разработки. В большинстве случаев с распределением мест и чёткой градацией от худшего к лучшему.

Ролики на канале Айвори выходят с завидной регулярностью. Последние его работы: «10 самых сложных загадок в играх», «шуточное оружие в играх» и «10 невероятно крутых игровых рекордов».

БУЛДЖАТь

Автор этого YouTube-канала — настоящий исследователь мира видеоигр. Его ролики рассказывают о том, что находится по ту сторону монитора: секретах разработчиков и интересных особенностях процесса создания игр. Такой подход быстро обеспечил блогеру любовь аудитории — на канал подписано более 370 тыс. человек.

Самые популярные и интересные видео БУЛДЖАТь — это «Топ историй из MMO» и «Костыли, секреты и хитрости разработчиков». В первой категории роликов блогер рассказывает о наиболее забавных, странных и удивительных случаях, произошедших в массовых многопользовательских онлайн играх. Во второй — о том, на какие хитрости часто идут разработчики игр, чтобы справиться с рядовыми задачами во время создания своих проектов.

KINATVIDEO

Раньше Kinat полностью посвящал свои ролики играм в жанре MMORPG, отслеживал последние проекты этого направления и давал им честную, хотя иногда и достаточно жёсткую оценку. Сейчас же этот канал почти полностью посвящён играм для мобильных устройств. Ролики с KINANVIDEO помогают найти ответ на вопрос «во что поиграть на смартфоне сегодня?».

Kinat отслеживает новости индустрии мобильных игр, делает обзоры на самые интересные проекты и помогает разобраться в отличиях между ними. Такой подход особенно актуален во время, когда новые мобильные игры появляются ежедневно и в больших количествах.

RESTART

Канал RESTART посвящён не столько конкретным играм, сколько игровой индустрии в целом. В своих роликах Илья рассказывает о последних новостях и скандалах в индустрии, а также объясняет их значение для тех, кто никогда не интересовался внутренним миром разработки игр. «Почему в современных играх так много доната», «Почему Artifact с треском провалился», «В чём суть противостояния Steam и Epic Games Store» — ответы на все эти вопросы можно найти на канале RESTART.

При этом Илья ведёт и другой канал под названием «Штаб Коммандера», где рассказывает о новинках мира мультипликации. Его ролики всегда заставляют критически взглянуть на последние полнометражные картины и открыть для себя несколько малоизвестных проектов.

Slidan

На своём канале Стас публикует разнообразный контент, посвящённый видеоиграм: обзоры, мини-прохождения и мнения о последних событиях в индустрии. Но отдельного внимания заслуживает серия его роликов «О чём был…», в которой Slidan проводит краткую ретроспективу культовых игровых серий. Если вы обожаете «Ведьмак 3: Дикая охота», но не знакомы с сюжетом самой первой игры CD Project RED, то ролики Стаса помогут заполнить этот пробел.

Это особенно актуально, так как многие игры, о которых рассказывает Slidan, сильно устарели в техническом плане и современные геймеры вряд ли захотят знакомиться с ними самостоятельно. А посмотрев один из роликов Стаса, можно ознакомиться не только с сюжетом, но и сложить общее впечатление от игрового процесса и атмосферы игры. Последние ролики на канале Slidan пересказывают сюжет культовой стратегии Warcraft III.

Alina Gingertail

Канал этой обаятельной рыжеволосой девушки полностью посвящён музыке. Как правило, музыке из видеоигр. Алина делает каверы (авторская музыкальная композиция в исполнении другого музыканта или коллектива) на известные саундтреки из самых популярных игровых проектов при помощи гитары, арфы и собственного голоса. Одно из самых популярных видео на канале — это её исполнение «Дочери морей», песни из последнего аддона к World of Warcraft.

У канала девушки уже более 700 тыс. подписчиков со всего мира. World of Warcraft, HearthStone, «Ведьмак», «Игра Престолов» — лишь малая часть проектов, саундтреки из которых исполнила Алина.

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