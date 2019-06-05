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Юристам России советуют присмотреться к каршерингу

Общество

Многие компании перекладывают всю ответственность на пользователей

Екатеринбург, 5 июня 2019, 16:45 — REGNUM  Юристам России предстоит внимательно присмотреться к становящейся популярной индустрии каршеринга. О нерешённых вопросах в прокате автомобилей рассказала доцент Московского государственного юридического университета Ирина Аюшева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам юриста, компании заключают с пользователем разные формы договоров, которые предусматривают разную степень ответственности за инциденты в процессе использования автомобиля.

«Многие компании заключают договоры об аренде транспортного средства без экипажа, как бы перекладывая всю ответственность на пользователя. Хотя пользователь по-настоящему не является владельцем автомобиля — он берёт его лишь во временное пользование. Он не ремонтирует его, не следит за техническим состоянием, не заключает договоры страхования и так далее. Эти аспекты требуют своего решения», — сказала Аюшева.

Напомним, в Екатеринбурге продолжается конференция, посвящённая 25-летнему юбилею принятия Гражданского кодекса РФ. 5 июня мероприятие проходит на базе Уральского государственного юридического университета.

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