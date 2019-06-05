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Врач-психиатр поддержал приём препаратов от стресса перед ЕГЭ

Общество

Эксперт видит в этом правильный подход

Врач-психиатр поддержал приём препаратов от стресса перед ЕГЭ
ЕГЭ

Москва, 5 июня 2019, 16:15 — REGNUM  В том, что дети принимают препараты против стресса перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ), нет ничего плохого. Об этом заявил врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович 5 июня на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По сути подход адекватный, правильный, его имеет смысла внедрять. Что касается побочных эффектов — их немного. Главное не ошибиться в дозировке», — отметил врач-психиатр.

Эксперт также выступил за то, чтобы успокоительные препараты свободно продавали детям перед экзаменами. Ведь это не наркотические средства и не допинг, к тому же данные препараты прошли апробацию.

Как сообщало ИА REGNUM, примерно пятая часть всех выпускников, которые сдают ЕГЭ принимают препараты от стресса перед экзаменами.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 20% выпускников принимают препараты от стресса во время ЕГЭ

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Единый государственный экзамен
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