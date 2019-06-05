Среда, 5 Июня 2019 года
16:27:22 МСК

Правительство Прикамья готово выделить из бюджета по 6 тыс. рублей за зонт

Общество

В общей сложности чиновникам необходимо 14 зонтов

Правительство Прикамья готово выделить из бюджета по 6 тыс. рублей за зонт
MONNIN Jacques
Зонт

Пермь, 5 июня 2019, 16:09 — REGNUM  В Пермском крае аппарат правительства объявил аукцион на поставку 14 зонтов. Начальная цена лота — 89 054 рубля. Один зонт оценивается в 6361 рубль. Источником финансирования является краевой бюджет.

В обосновании расчета максимальной цены лота приводятся данные с market.yandex.ru. Рассматривались такие бренды, как Fulton, Bugatti, Ferre Milano.

Согласно условиям техзадания, заказчику нужен механический классический мужской зонт-трость с деревянной ручкой. Конструкция каркаса должна быть ветроустойчивой.

Заявки принимаются с 4 по 13 июня. Проведение аукциона назначено на 17 июня.

Как отметили в аппарате пермского правительства, закупка зонтов осуществляется правительством впервые. Они необходимы при проведении выездных мероприятий. Утвержденная в закупке начальная (максимальная) стоимость контракта не окончательная и может быть снижена участниками в ходе аукциона, сообщает издание «Коммерсантъ».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственные закупки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить