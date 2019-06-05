Чханвон, Южная Корея, , 16:29 — REGNUM В Южной Корее в течение года введут в эксплуатацию 35 водородных автобусов в рамках контрмер по уменьшению концентрации мелкодисперсных частиц в воздухе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По сообщению источников, к 2022 году в стране также должно увеличится количество водородных заправочных станции (до 310 заправок).

Известно, что сегодня, 5 июня представители министерства окружающей среды страны провели праздничное мероприятие посвященное Всемирному дню окружающей среды в выставочном комплексе Changwon Exhibition Convention Center, расположенного в городе Чханвон провинции Кёнсан-Намдо.

В рамках данного мероприятия правительство страны наградило 38 человек за вклад в сохранение окружающей среды, а также ввела в эксплуатацию водородный автобус.

Известно, что водородные автобусы будут введены в эксплуатацию в семи городах, таких как Сеул (7 единиц), Пусан (5 единиц), Кванджу (6 единиц), Ульсан (3 единицы), Асан (4 единицы), Сосан (5 единиц), Чханвон (5 единиц).