Психиатр предложил ввести промежуточные экзамены перед ЕГЭ

Москва, , 16:13 — REGNUM Детей нужно постепенно подготавливать к сдаче ЕГЭ путём проведения промежуточных экзаменов и убеждением, что низкие результаты экзамена можно будет исправить в будущем. Об этом заявил врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович 5 июня на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, сейчас происходит психоделическое «накручивание» детей перед сдачей экзамена. От этой практики необходимо избавляться, считает специалист.

«Как учились мы? Мы сдавали экзамены в восьмом классе, был экзамен в десятом классе. Нам говорили: вы сдадите все. Кто-то на тройки, кто-то на пятёрки. Вы все получите аттестат. А дальше с этим аттестатом можете делать, что хотите», — отметил он.

Сейчас же уровень нагрузки на выпускников увеличился кратно за счёт того, что провал на ЕГЭ фактически означает в сознании молодых людей едва ли не конец жизни. По его словам, нужно прививать школьникам ощущение того, что, не сдав ЕГЭ, они не потеряют возможности самореализовать себя, а в случае необходимости смогут пересдать его. Также он отметил, что серьёзная психологическая нагрузка у школьников начинается ещё на этапе подготовки к его сдаче.

«В наше время у многих ли были репетиторы? Это были единичные случаи, когда ребёнка нужно было подготовить к вузу очень серьёзного уровня или, когда ребенок сильно провалился по какому-то предмету. Сейчас же родители берут для ребёнка минимум двух репетиторов», — сказал Федорович.

В итоге у детей не остаётся ни минуты свободного времени, что негативно сказывается на их психике.

Как сообщало ИА REGNUM, виновником понижения психологической устойчивости молодежи назвали онлайн-общение.

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